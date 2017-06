Bogarde assistent Reiziger bij Jong Ajax

Michael Reiziger

Winston Bogarde wordt de assistent van Michael Reiziger bij Jong Ajax. De Rotterdammer was sinds de zomer van 2015 al in dienst van Ajax als individueel trainer in de bovenbouw.

De oud-verdediger volgt George Ogararu op, die het afgelopen seizoen assistent was van Marcel Keizer. Bogarde en Reiziger kennen elkaar al een langere tijd. In hun actieve carrière speelde het duo samen in het shirt van Ajax en FC Barcelona. Ook droegen ze samen het shirt van Oranje. Bij Jong Ajax komt Bogarde zijn neefje Danilho Doekhi tegen. Doekhi verruilde in vorige zomer Excelsior voor de club uit de hoofdstad.