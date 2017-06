Dodelijke steekpartij in Rotterdam-West

Foto: MediaTV

Een 47-jarige Rotterdammer is vrijdagmiddag neergestoken in Rotterdam-West. De steekpartij vond rond 14.00 uur plaats in een woning aan de Joost van Geelstraat.

Mensen zagen het slachtoffer het huis uitrennen en tussen geparkeerde auto’s in elkaar zakken. Toegesnelde ambulancemedewerkers startten direct met reanimeren. De Rotterdammer werd met meerdere steekwonden in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij aan alsnog aan zijn verwondingen. De politie trof in de omgeving een verstopte man aan. Hij is als verdachte aangehouden. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.