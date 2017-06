Man neergestoken in Rotterdam-West

Foto: MediaTV

Een man is vrijdagmiddag neergestoken in Rotterdam-West. De steekpartij vond rond 14.00 uur plaats in een woning aan de Joost van Geelstraat. De man wist nog naar buiten te strompelen, waar hij in elkaar zakte.

De traumahelikopter kwam ter plaatse om het slachtoffer medische spoedhulp te geven. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie "is de man er niet best aan toe". De politie trof in de omgeving een verstopte man aan. Hij is als verdachte aangehouden. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.