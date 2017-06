Grootste containerschip ter wereld in Rotterdam

Liefhebbers van grote schepen kunnen vrijdagavond hun hart ophalen. Tussen 21.30 uur en 22.00 uur vaart het grootste containerschip ter wereld voor de eerste keer de Rotterdamse haven binnen.

De OOCL Hong Kong heeft een capaciteit van 21.413 TEU (standaardcontainers) en legt rond 23.00 uur aan bij Hutchison Ports ECT Rotterdam.

Het schip blijft een kleine twee dagen bij de Euromax. Zaterdag en zondag vaart de FutureLand ferry langs het schip.

Volgens Havenbedrijf Rotterdam is de kans klein dat er in de nabije toekomst nog grotere containerschepen worden gebouwd. De haven hier kan grote schepen goed aan, maar wereldwijd kunnen ze in steeds minder havens terecht.

Na decennia van schaalvergroting, zetten rederijen nu meer en meer in op verduurzaming van de vloot.

De live positie van het schip