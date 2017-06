De Parade in Rotterdam. Foto: Jerry Lampen (ANP)

Het jaarlijkse theaterfestival De Parade gaat van start. Het reizende culturele festival begint om 18.00 uur in het Rotterdamse Museumpark en doet de komende weken ook nog Den Haag, Utrecht en Amsterdam aan.

Op De Parade zijn meerdere theatergezelschappen. In totaal zijn er tachtig voorstellingen, waarvan dertig in Rotterdam. Ook is er elke avond live muziek en zijn er kindervoorstellingen.