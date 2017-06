Maxgoud steunt Daniel den Hoed!

50% van de opbrengst van deze prachtige zilveren ringen gaat direct naar het goede doel. Jij hebt een mooie nieuwe ring, en daar red je ook nog eens levens mee! Maar uiteraard kunt u ook even binnenlopen om een zelf gekozen bedrag in de hoed te stoppen. Samen maken we kanker kansloos!

Over de stichting

Kanker raakt ons allemaal. Eerst en vooral de patiënten zelf, maar ook de mensen om hen heen. Jaarlijks overlijden in ons land meer dan 43.000 mensen aan kanker.

Wat doen wij?

De Daniel den Hoed Stichting haalt geld op voor meer wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Elke stap dichterbij de genezing van kanker is ontzettend belangrijk. De stichting treedt naar buiten met de kreet: ‘Maak kanker kansloos’. Dit is een oproep aan iedereen om de strijd tegen kanker aan te gaan en het wetenschappelijk kankeronderzoek in het Erasmus MC te steunen.

Therapie op maat

Ons doel is dat iedere patiënt een unieke behandeling op maat krijgt, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke resultaten. Daarbij wordt een directe brug geslagen tussen het onderzoek in het laboratorium en de behandeling van de patiënt.Elke gift is van grote waarde. Samen maken we kanker kansloos.Doneer op NL49INGB0000008353 t.n.v. de Daniel den Hoed Stichting of help op een andere manier!