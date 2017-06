Wereldberoemde organist Notre-Dame in Dordrecht

Olivier Latry achter het kamorgel in de Grote Kerk

De wereldberoemde organist Olivier Latr van de Notre-Dame in Parijs is in Dordrecht voor een concert. Vrijdag om 20.00 uur zal hij het 19e-eeuwse kerkorgel van de Grote kerk bespelen.

Op donderdagavond kwam Latry vanuit Parijs aan in Dordrecht. Hij ging rechtstreeks naar de kerk om te oefenen. De Fransman is onder de indruk van de kerk en van het enorme orgel. Hij vond het een van de mooiste kerken die hij ooit heeft gezien. Volgens stadorganist Cor Ardesch is Latry een grootheid. "Hij is voor ons een beetje de Max Verstappen onder de organisten. Het is echt een eer dat hij hier speelt."