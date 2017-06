CHIO TV Aflevering 3: Prijzenpoezen, feest en topsport

Logo CHIO 2017

In de derde aflevering van CHIO TV is er bijzondere aandacht voor de bijzondere sfeer bij het paardensportevenement. Je ziet beelden van de prijzenpoezen, het feest in het strodorp en natuurlijk ook gewoon de topsport!

RTV Rijnmond staat deze dagen in het teken van CHIO Rotterdam. De komende dagen hoef je ook niets te missen van het CHIO. Op zaterdag en zondag is TV Rijnmond live bij de belangrijkste spring- en dressuurwedstrijden. Zo is op zaterdag de kür op muziek integraal te zien. Bekijk boven dit bericht aflevering drie van CHIO TV.