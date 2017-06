Renovatie platform Rotterdam The Hague Airport klaar

De renovatie van het hoofdplatform op Rotterdam The Hague Airport is gereed. Het betonnen platform, waar de vliegtuigen geparkeerd staan, was 60 jaar oud en moest geheel worden vervangen.

De renovatie duurde drie jaar en was hard nodig, want er ontstonden steeds vaker scheuren in het platform. Het nieuw betonnen platform is 145 meter breed en 550 meter lang en biedt ruimte aan twaalf vliegtuigen. Dertien LED-lichtmasten zorgen voor de verlichting van het platform.



De luchthaven maakte van de verbouwing een timelapsvideo: