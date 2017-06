Rijnmond Staat Stil met Marianne Vorthoren

Marianne Vorthoren draagt een hoofddoekje en is moslima. Uit volle overtuiging.

Ze is ook een bekeerling. Vorthoren komt uit een protestants gezin. Rond haar 18e koos zij voor de islam. "Mijn ouders hadden het er wel moeilijk mee. Mijn moeder vroeg zelfs : wat heb ik verkeerd gedaan? Niets natuurlijk. Ik koos gewoon een andere weg. "

En toen kwam 9/11. Meerdere aanslagen volgden. En toen moest zij zich elke keer verantwoorden voor haar keuze.

"Natuurlijk onderbouwen terroristen het ideologisch, maar het is een verknipte ideologie. Het zit in de mens om macht te willen hebben, anderen te overheersen. Daar is altijd een legitimatie voor te vinden: communisme, boeddhisme of islam. Religie kan júist een middel zijn om dat soort neigingen tegen te gaan."

Vrouwen

Marianne Vorthoren is directeur van SPIOR , de koepel van islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. Maar wacht even: is de vrouw niet altijd ondergeschikt in de moslimwereld?

Ach ja, al die clichés. Ze komen langs in het gesprek dat Paul Verspeek met haar had. Over terrorisme, over het mooiste Koranvers, over feministische moslima's, over een vrouwelijke imam.

Wilders

Vorthoren praat er graag over. Het is een missie die zij met SPIOR uitdraagt. Bijvoorbeeld door het organiseren van het Nationale Islamdebat in maart 2017 in de Essalam moskee. Grote afwezige: Geert Wilders.

"De PVV heeft ondanks onze mails en telefoontjes niet eens een reactie gegeven. Later zei Wilders dat hij 'die mega-moskee' alleen maar wil sluiten. Dat vind ik wel zorgwekkend, omdat vrijheid van godsdienst een van onze kernwaarden is in Nederland. Ik vind het ook een democratisch tekort dat de PVV nooit de discussie wil aangaan. Ik heb de indruk dat meneer Wilders helemaal niet geïnteresseerd is in debat."

Toch hebben Marianne Vorthoren en Geert Wilders iets met elkaar gemeen. Eenzelfde grote passie. Luister maar naar deze Rijnmond Stil. Een verhaal dat onverwachts eindigt met een sprookje...