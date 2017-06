Grote opknapbeurt kunstwerk Lastplak

Kunstenaarscollectief Lastplak uit Rotterdam geeft hun megagrote kunstwerk langs het spoor in Schiedam een opknapbeurt. Vanaf volgende week knallen de werken van kunstenaars als OX Alien, Pinwin en Torrie weer van de muur af.

Gewapend met ladders en liters verf nemen de mannen van het collectief de lange muur van een bedrijf in de Fokkerstraat onder handen. En niet voor het eerst", vertelt Pinwin. "Het is al de derde keer dat we hier schilderen. Na een paar jaar gaat de verf bladderen en beginnen we weer opnieuw."

Het werken aan zo'n groot werk is volgens de kunstenaar het leukste dat er is. "Hoe groter, hoe beter", zegt hij lachend.

Dat geldt ook voor zijn collega Torrie, al merkt hij lachend op dat het nu minder makkelijk gaat dan de eerste keer meer dan tien jaar geleden. "Leeftijd begint toch wel mee te spelen."

Het kunstwerk zit aan de achterkant van een steigerbouwbedrijf dat langs het spoor staat. Je kunt er moeilijk komen en daarom is het alleen door treinreizigers te bewonderen.

"Of via social media natuurlijk, want we zetten het op Facebook en Instagram. En na een tijdje kun je het ook via Google Earth zien", zegt Pinwin lachend.