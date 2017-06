Rotterdamse moskee kan doorbouwen, maar niet doorbidden

Honderden gelovigen van de Ayasofya Moskee in Rotterdam-West zitten met de handen in het haar. De renovatie van hun gebedshuis loopt uit, maar ze moeten nu ook hun tijdelijk verblijf verlaten van de gemeente. En dus komen ze, net nu de ramadan ten einde loopt op straat te staan.

Het is het laatste vrijdagmiddaggebed voordat de ramadan afloopt. Honderden gelovigen verzamelen zich in een oud schoolgebouw en ook buiten op het voormalige schoolplein worden de matjes uitgerold omdat er binnen niet voor alle mannen plek is.

"Hier zitten we tijdelijk vanwege een hele grote verbouwing en met dit mooie weer kunnen we ook buiten bidden", zegt moskeebestuurder Mustafa Azmaz.

De Ayasofya moskee in Rotterdam-West telt bijna duizend leden. Ze maken gebruik van een schoolgebouw van de gemeente zolang even verderop de verbouwing van hun eigen gebedshuis duurt. Alleen, die renovatie kampt van begin af aan met tegenslagen.

"Het begon met huurders die niet uit het pand wilden", zegt Azmaz. "En daardoor ging de renovatie al een half jaar later van start." De Ayasofya moskee huist in een hoekpand; beneden zijn de gebedsruimte en culturele ruimtes; boven de woningen.

"Daarna kwamen er funderingsproblemen aan het licht, andere problemen en onlangs ging de aannemer failliet", zegt Azmaz.

Er is nu een nieuwe aannemer gevonden maar die krijgt de klus niet meer geklaard voordat de gemeente ze uit hun tijdelijk verblijf zet. "We weten echt niet waar we terecht moeten, er is geen alternatief."

De gemeente wil het schoolgebouw verkopen voor de komst van woningen. Daarvoor is onderzoek naar de staat van het pand nodig. Volgens de gelovigen zou dat onderzoek prima samen kunnen gaan met het gebruik als gebedsruimte.

Het huurcontract loopt 1 juli af en dan staan de gelovigen op straat. "Wij bidden voor een oplossing want dit is echt niet leuk." Volgende week moeten ze er uit zijn en het einde van de ramadan is dus geen feestje.

"De gemeente zegt afspraak is afspraak, maar wij zijn ook vrijwilligers en doen ook ons best en proberen dit in goede banen te leiden. Maar de gemeente toont weinig begrip, jammer genoeg."