Zwemmen in de Maas. Mag het of niet?

Kilometers maken, dat is wat een groepje openwaterzwemmers het liefst een paar keer per week doet. Door weer en wind duiken ze de Nieuwe Maas in om daar lange afstanden te zwemmen.

De politie liet ze meestal hun gang gaan. Maar nu hebben de zwemmers via een brief te horen gekregen dat de politie voortaan bekeurt bij controles.

De zwemmers zijn het er niet mee eens en willen een uitspraak van de rechter. Zwembaden zijn volgens de groep niet geschikt. Ze zouden tijdens hun trainingen zo vaak moeten keren dat het saai wordt.

In Rotterdam is er eigenlijk geen andere plek waar ze een grote afstand kunnen zwemmen. "De Kralingse Plas zit meestal vol met blauwalg", zegt Ronlie Blufpand. "We kunnen wel naar de Zevenhuizerplas of naar het Waaltje in Heerjansdam", vult Elsje Jorritsma hem aan. "Maar wij willen in de stad zwemmen en dat kan hier in de Maas."

De groep zwemt tussen twee strandjes in, langs de Nesserdijk in Rotterdam De Esch. "Hier zwemmen is gevaarlijk als je slecht voorbereidt bent", zegt Blufpand. "Maar als je een ervaren buitenzwemmer bent, of je wilt aansluiten bij zwemmers, die weten hoe ze moeten omgaan met stromingen en getij, dan is het hartstikke veilig."

Zwemmen op rivieren is in beginsel niet verboden. Maar op die regel zijn veel uitzonderingen, zo heeft het Havenbedrijf Rotterdam op verzoek van de politie uitgezocht. Zo is zwemmen op een vaarweg verboden en mag je ook niet komen in de buurt van aanmeerplekken voor schepen.

Maar waar begint de vaarweg en waar is het gewoon de rivier? "Bij een strandje mag je zwemmen", zegt Ronlie Blufpand. Maar daar voorbij is het onduidelijk. Zo vlakbij de kant varen geen schepen, maar is dat nu een vaarweg of niet?

"Wij hebben goed naar de regels gekeken", zegt Elsje Jorritsma. "Volgens ons mag het. En hun redenering, waarom het toch verboden is, vind ik niet zo sterk. Dus als ze ons dan inderdaad willen bekeuren, dan ben ik benieuwd wat een rechter daarvan vindt."