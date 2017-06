Springruiters niet op herhaling bij CHIO

Smolders in 2016. Foto: Robin Utrecht (ANP)

De Nederlandse springruiters hebben vrijdag tijdens het CHIO in Rotterdam het succes van vorig jaar in de Nations Cup geen vervolg kunnen geven.

Oranje eindigde voor eigen publiek op de gedeelde vijfde plaats. Vorig jaar won de equipe van bondscoach Rob Ehrens de wedstrijd in de Nations Cup.

De zege ging dit jaar naar Zweden. Zwitserland werd tweede en Spanje en Italië deelden de derde plaats.

De equipe, bestaande uit Harrie Smolders (Don VHP Z), Gerco Schröder (Glock's Cognac Champblanc), Jur Vrieling (VDL Glasgow van 't Merelsnest) en Marc Houtzager (Sterrehof's Calimero) liep vooral in de tweede manche te veel strafpunten op om te kunnen meestrijden om de zege.

Alleen Smolders bleef twee manches foutloos. Schröder incasseerde in de tweede omloop acht strafpunten, Vrieling en Houtzager maakten in beide omlopen fouten.



Kijk zaterdag vanaf 19.30 uur naar TV Rijnmond voor een speciale live-uitzending over het CHIO.