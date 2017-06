Ophef over 'naziletters' in logo Rotterdam Pride

Binnen de Rotterdamse homoscene is ophef ontstaan over het nieuwe logo van de Rotterdam Pride, de optocht van de LHBT-gemeenschap in de stad.

Volgens het COC Rotterdam lijkt het lettertype teveel op de letters die door het nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt. Ook homo's en lesbiennes werden door de nazi's vervolgd. Vrijdagochtend plaatste Rotterdam Pride het nieuwe logo op Facebook. Daarop ontstond een stroom aan kritiek. Danielle Huisman van Rotterdam Pride liet in de loop van de avond weten het logo te wijzigen. Onze achterban is heel belangrijk voor ons. We gaan het logo nu meteen aanpassen. Danielle Huisman ''Het lettertype is al meer dan twee eeuwen oud. We vinden het jammer dat mensen het ook associëren met de nazi-vervolging. Dat was niet onze bedoeling'', aldus Huisman. ''Wij lieten ons juist inspireren omdat het veel gebruikt wordt in de gabber-, hardcore- en metalscene. En met de regenboogkleuren wilden we deze stereotypering uitdagen. Maar zo'n discussie als deze hebben we nooit gewild.''