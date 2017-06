Zeven mensen in Schiedam onwel door rook uit meterkast

In een bovenwoning in Schiedam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven mensen onwel geworden nadat ze rook hadden ingeademd. Het ging om drie volwassenen en vier kinderen, onder wie een baby.

De brandweer ontdekte dat in de woning aan de Nicolaas Beetsstraat in Schiedam-West rook uit de meterkast kwam. Mogelijk had dat te maken met een naastgelegen winkelpand, waar volgens de politie heroïne werd versneden. De zeven personen die onwel waren geworden, zijn naar het ziekenhuis gebracht.