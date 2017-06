Roparun levert ruim 5,5 miljoen euro op

De Roparun heeft dit jaar ruim 5,5 miljoen euro opgeleverd. Dat is iets meer dan vorig jaar. Dat heeft de organisatie vrijdagavond bekendgemaakt.

De Roparun is een circa 500 kilometer lange estafetteloop naar Rotterdam. Er zijn twee startpunten: Parijs en Hamburg.

Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor de zorg aan kankerpatiënten. De Roparun is altijd in het pinksterweekend.

De eerste Roparun was in 1992. Sindsdien is meer dan 73 miljoen euro bijeengebracht.