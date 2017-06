Vals bomalarm in Beneluxtrein

Het treinverkeer rond Roosendaal is zaterdagochtend stilgelegd vanwege een bommelding. Het station daar werd ontruimd. Later bleek het vals alarm te zijn.

Volgens de politie zat er in de trein van Amsterdam via Rotterdam naar Brussel een man die zei dat hij een bom zou laten ontploffen. Op station Roosendaal moesten alle passagiers de trein verlaten.

De man bleek verward, twitterde de politie even later. Hij is aangehouden. De trein is doorzocht op explosieven, maar voor zover bekend is er niets gevonden.

Het treinverkeer word volgens de NS rond 10.30 uur weer hervat.