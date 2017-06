Feyenoord tegen Freiburg op trainingskamp in Oostenrijk

Feyenoord oefent op zaterdag 22 juli tegen het Duitse SC Freiburg. Het is de afsluiting van het trainingskamp van 18 tot en met 23 juli in het Oostenrijkse Schruns.

Schruns is een dorpje in het westen van Oostenrijk, dicht bij de grens met Zwitserland en Liechtenstein. De Rotterdammers willen zich daar in alle rust voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen, met veel besloten trainingen.

De afgelopen seizoenen verbleef Feyenoord in juli ook in Oostenrijk om zich klaar te maken voor een nieuw seizoen. Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst ging de club al naar Seefeld in Tirol en Bad Waltersdorf in het oosten van het land.