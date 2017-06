De Koninginnebrug bij het Noordereiland heeft zaterdag ruim een uur last gehad van een storing. De klep ging niet meer dicht.

De storing begon om 12.00 uur. Volgens de brugwachter hebben monteurs de problemen verholpen, waardoor de brug rond 13.15 uur weer normaal open en dicht ging.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een storing was bij de Koninginnenbrug. Ruim twee weken geleden gingen de slagbomen niet meer open.