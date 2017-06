Man uit Middelharnis gepakt met gestolen mini-shovel

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 61-jarige man uit Middelharnis is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in Zeeland, omdat hij rondreed met een gestolen mini-shovel.

Agenten betrapten de man rond 01.00 uur langs de A58 bij Krabbendijke. Ze waren daar bezig met een verkeerscontrole. De bewoner van Middelharnis en een 45-jarige man uit Vlissingen trokken de aandacht, omdat ze geen antwoord konden geven op vragen over de shovel. Na onderzoek bleek die te zijn gestolen in Bergen op Zoom. De twee mannen zijn opgepakt.