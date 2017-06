Man valt meters naar beneden, dader vast voor poging doodslag

Een 19-jarige man uit Hilversum is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in Rotterdam, omdat hij een andere man het water induwde. De Hilversummer zit vast voor poging tot doodslag.

De mannen kregen rond 01.10 uur ruzie op het Haringvliet bij de Oude Haven in het centrum van de stad. Dat draaide uit op een worsteling, waarna een 20-jarige man uit Hattem 5 meter naar beneden het water in viel. Omstanders wisten hem het water uit te krijgen en konden agenten naar de man uit Hilversum leiden. Hij zit nog vast. Het slachtoffer kwam met de schrik vrij en hield alleen een nat pak aan de ruzie over, net als zijn redders.