Wat zijn de snelheidsregels rond werkzaamheden?

Rob Vermeulen mailde ons om te vragen:

Hoe zit het zou precies met de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur bij werkzaamheden in de stad?

Ik bedoel de vele plekken waar gewerkt wordt, gewerkt is of nog gewerkt moet worden. Daar staan borden met 30 aan het begin en nooit meer witte borden met 30 en een streep erdoor.

Bijvoorbeeld aan het begin van de Westzeedijk als je van de Leuvebrug komt. Als je dat bord serieus neemt, mag je tot Rijnmond niet harder dan 30. Ik zie (vanochtend vroeg dan) nergens activiteit, en ook niet waar het ophoudt.

En wie stelt die snelheidsbeperkingen eigenlijk vast? Ik dacht altijd dat daar ergens een officieel besluit over moet worden genomen, door de gemeenteraad of het college of zo. Maar bij die 30-km-borden krijg ik altijd de indruk dat elke aannemer ze zomaar kan neerzetten (en al dan niet weer weghaalt).

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.