Borstkankerpatiënten kunnen thuis beter worden dankzij nieuwe behandeling

Artsen Gerson Struik en Taco Klem van het Franciscus Gasthuis

Vrouwen die in een vroeg stadium ontdekken dat ze borstkanker hebben, kunnen in de toekomst worden bestraald met een nieuwe methode. Ze hoeven daardoor niet meer vijf weken iedere dag naar het ziekenhuis, omdat ze na één ziekenhuisbezoek als het ware thuis worden bestraald met radioactieve deeltjes in hun borst.

Het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlietland doet onderzoek naar de behandelmethode in samenwerking met het Erasmus MC. Patiënten krijgen tientallen 'zaadjes' in hun borst geïmplanteerd op de plek waar de tumor tijdens de operatie is weggehaald. De titanium bolletjes bestralen van binnenuit. Na afloop van de behandeling blijven de zaadjes zitten. Voordelen

De behandeling heeft veel voordelen volgens het ziekenhuis. Zo hoeven patiënten niet meer iedere dag naar het ziekenhuis om te worden bestraald. Daarnaast wordt de huid van de borst minder beschadigd door de bestraling, dan bij de bestraling die normaal wordt gebruikt. De methode wordt al jaren gebruikt in Canada en de Verenigde Staten met goed resultaat, maar nog niet in Nederland of elders in Europa. Niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Alleen patiënten bij wie de kans klein is dat de tumor terugkomt na de operatie kunnen behandeld worden met de zaadjes. Ongeveer 10-20% van de 17.000 vrouwen in Nederland met borstkanker voldoet aan de voorwaarden. Onderzoek

Om de methode verder te verbeteren doen het Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC nu gezamenlijk onderzoek naar het verder verminderen van huidschade. Het aanbrengen van een laagje vloeistof onder de huid tijdens het inbrengen van de zaadjes, halveert de straling die de huid aantast en werkt daardoor beschermend, verwacht het Franciscus Gasthuis. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder tweehonderd vrouwen die de nieuwe methode ondergaan om de werking van de beschermende injecties vast te stellen.