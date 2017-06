Rotterdamse messentrekker opgepakt

Een 22-jarige Rotterdammer heeft zaterdagochtend vroeg op de Coolsingel in Rotterdam met een mes uitgehaald naar twee mannen. Dat gebeurde nadat de messentrekker ruzie had gezocht. Niemand raakte gewond.

De mannen kwamen de Rotterdammer toevallig tegen, waarna meteen ruzie ontstond. Een beveiliger zag het gebeuren en seinde surveillerende agenten in. Die probeerden de agressieve messentrekker met getrokken wapens te arresteren.

Maar de man ging er vandoor en gooide zijn mes in een prullenbak. Even later kon hij alsnog worden overmeesterd. De Rotterdammer zit vast.