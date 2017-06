Blaak Nederlands kampioene wielrennen

Chantal Blaak is Nederlands kampioene op de weg (Bron: ANP - Koen van Weel)

Chantal Blaak is zaterdag in het Gelderse Montferland Nederlands kampioen op de weg bij de vrouwen geworden. De wielrenster uit Zuidland sprintte in de laatste twee kilometer van haar concurrenten weg en kwam solo over de finish.

Anouska Koster, vorig jaar Nederlands kampioen, eindigde op de tweede plaats. Floortje Mackaij maakte het podium compleet met de derde plaats. Blaak haalde eerder het podium op het NK met een tweede en een derde plaats. De 27-jarige wielrenster pakte voor de eerste keer de Nederlandse titel.