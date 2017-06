'Mijn vrouw durft niet meer boven dat drugslab te slapen'

Bewoners van de Nicolaas Beetsstraat in Schiedam weten het zeker: de opslagloods waar in de nacht van vrijdag op zaterdag zoveel rook uitkwam dat zeven mensen naar het ziekenhuis moesten, werd gebruikt als drugslab of als versnijdingspand voor heroïne.

Omwonenden moesten afgelopen nacht hals over kop hun huis uit toen uit een pannetje op een kookstel witte rook kwam. Drie volwassenen en vier kinderen, onder wie een baby van zes weken, moesten naar het ziekenhuis.

'Allemaal witte rook'



"Ik heb 112 gebeld, omdat ik de boel niet vertrouwde", zegt de bovenbuurman en vader van de baby. "Er hing een vreemde lucht in ons huis. De brandweer heeft de opslagloods met een beukhamer opengeslagen en toen kwam er allemaal witte rook naar buiten. We moesten meteen ons huis uit en naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam."

Ook de buurvrouw en haar drie kinderen van negen maanden, vijf jaar en negen jaar moesten mee naar het ziekenhuis. Ze waren wakker gebeld door een andere bewoonster.

Vermoeden



"We hadden al zo'n vermoeden dat er iets niet goed zat. 's Nachts zag je schimmige wagens stoppen bij dat pand. Er zijn vannacht tien gasflessen uit die opslagloods gehaald. Waar zou je die nou voor nodig hebben?"

Toch had de bovenbuurman niet zo veel in de gaten. "Ik zag die mannen daar altijd in de weer met wasmachines. We praatten soms wat. Niets aan de hand, zo leek het. Maar hoe nu verder? Mijn vrouw durft hier niet meer te slapen. We hebben een kindje van zes weken. Stel je voor dat we in slaap waren gevallen."

Verzegeld



Op last van burgemeester Lamers van Schiedam is het pand inmiddels gesloten en is de deur verzegeld. Zo is te lezen op twee pamfletten op de deur. Reden is de rook die vrijkwam uit de loods.

Er zijn door de politie nog geen aanhoudingen verricht. Wel is bevestigd dat er sporen van harddrugs zijn gevonden in het pand.