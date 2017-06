Delta Cycling Rotterdam wil meezitten op het NK

Delta Cycling Rotterdam in de witte shirts tijdens de koers (Bron: Leon van Bon)

Dylan Groenewegen van Team LottoNL-Jumbo is zondag de grote favoriet om bij de mannen het NK wielrennen op zijn naam te schrijven, maar het wielerteam Delta Cycling Rotterdam wil zich in het Gelderse Montferland zeker laten gelden.

De wielerformatie wil een sprint voor zijn en meezitten in de ontsnappingen. Dat zal zonder Jan-Willem van Schip moeten gebeuren, die een schouderblessure heeft. Delta heeft met Luuc Bugter en Daan Meijers twee renners die misschien wat kunnen betekenen in de sprint. "Zij moeten het gaan doen. De jongens hebben dit jaar al een paar keer bewezen", aldus Frank Kwanten, general manager van Delta.

De top 10 zou mooi meegenomen zijn voor de Rotterdamse ploeg. Delta wil voorkomen dat het een gecontroleerde koers wordt. Kwanten: "We willen niet afwachten. We willen strijdend ten onder gaan. De uitslag is minder belangrijk dan de koerswijze."