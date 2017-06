Martina weer boven WK-limiet

Churandy Martina

Churandy Martina heeft zaterdag op het EK voor landenteams in Lille weer de WK-limiet niet gehaald. De atleet van Rotterdam Atletiek sprintte de 100 meter in 10,30, terwijl een tijd van 10,12 is vereist. Hij liep in de Franse stad de derde tijd.

Martina dook onlangs in de Diamond League in Stockholm wel onder de WK-limiet, maar de tijd van 10,00 werd ongeldig verklaard. Die tijd werd gelopen met te veel rugwind. Martina loopt deze zomer zijn wedstrijden met pijn als gevolg van een blessure aan zijn lies en achillespees. Het WK atletiek wordt in Londen gehouden en duurt van 4 tot 13 augustus.