Neptunus zegeviert in Bussum

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in de hoofdklasse de uitwedstrijd van HCAW, nummer drie op de ranglijst, met winst afgesloten. De honkballers uit Rotterdam wonnen in Bussum met 5-2.

Na drie innings hielden Neptunus en HCAW de bordjes in evenwicht (2-2). Daarna bleef het lang spannend. Uiteindelijk wisten de Rotterdammers in de laatste twee innings het duel naar zich toe te trekken. Donderdag waren de mannen van Ronald Jaarsma in eigen huis ook al te sterk voor HCAW. Neptunus klopte de Bussumse formatie met 4-2.

Zondag nemen beide teams in Rotterdam het weer tegen elkaar op. Neptunus staat op de tweede plaats met 37 punten uit 23 wedstrijden. Koploper Amsterdam heeft drie punten meer.