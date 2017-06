Duitse zege bij Kampioenschap van Rotterdam

Marcus Ehning is zaterdag op het CHIO de winnaar geworden van het Rabobank Kampioenschap van Rotterdam. Bij deze wedstrijd voor springruiters werd de Duitser met zijn paard Funky Fred eerste in een tijd van 68.17 seconden.

De tweede plaats was voor de Duitse ruiter Marco Kutscher met zijn paard Balermo. Zij kwamen binnen in een tijd van 68.33 seconden. Rolf-Göran Bengtsson uit Zweden behaalde met zijn Spring Dark de derde plaats met een tijd van 68.57 seconden. Aniek Poels kwam als beste landgenoot met haar paard Barry White 3 net te kort voor het podium. Zij eindigden als vierde in een tijd van 69.27 seconden.

CDI 3* kür op muziek

Edward Gal en Glock's Zonic sleepten zaterdag hun eerste zege op dit CHIO binnen. Tijdens de driessterrenwedstrijd bij de kür op muziek waren zij de beste met een score van 77.450%. Danielle Heijkoop eindigde met haar paard Siro op de tweede plaats met 74.075%. Patrick van der Meer behaalde met zijn paard Zippo met een score van 73.860% de derde plek.