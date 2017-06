Zwemmer Maarten van der Weijden onderweg naar Rotterdam

Route van Van der Weijden

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden is zaterdagavond begonnen aan zijn tachtig kilometer lange zwemtocht van Amsterdam naar Rotterdam. Hij ging om 19.00 uur van start in de Marinahaven in Amsterdam-Noord en komt naar verwachting twintig uur later aan in de Entrepothaven in Rotterdam.

Van der Weijden zwemt in rivieren en kanalen langs Leiden, Alphen a/d Rijn en Gouda. Hij zwemt zoveel mogelijk in één stuk. Alleen bij sluizen moet hij het water uit. Vlak voor de Erasmusbrug keert Van der Weijden om richting de Entrepothaven te zwemmen. Tijdens de tocht vaart een boot mee die op de veiligheid moet letten. Van der Weijden wordt zondag om 15.00 uur in Rotterdam verwacht. Dan start ook Like2Swim, een eendaags zwemevenement in de Entrepothaven. De deelnemers ervan kunnen zich laten sponsoren om geld op te halen voor de Stichting Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis.