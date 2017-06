Gal de beste op de GP Special

De Grand Prix dressuur Special op het CHIO is een prooi gebleken voor Edward Gal. Hij behaalde met het paard Glock's Voice de eerste plaats met een ruime score van 75.078%.

Het was de tweede prijs van de dag voor Gal, die in de middag al de sterkste bleek bij de 3* kür op muziek. Bij de Special dressuur eindigde de Zweedse Therese Nilshagen met het paard Dante Weltino Old op de tweede plaats met 71.843% als score, net voor de Amerikaanse Kasey Perry-Glass. Zij werd met Goerklintgaards Dublet derde met een score van 71.784%.

Madeleine Witte-Vrees kwam met haar Cennin niet voor Nederland in actie, omdat een ijzer verloor en daardoor niet kon starten. Omdat twee scores uit de Special meetellen voor het klassement, betekende dat voor Nederland het einde van de landenwedstrijd. De Verenigde Staten voeren de ranglijst aan.