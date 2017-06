Man gewond bij steekpartij in stadsbus

Steekpartij in RET-bus (MediaTV)

Bij een steekpartij in een RET-bus in de buurt van Rotterdam Blaak is zaterdagavond een man gewond geraakt. Twee mannen kregen ruzie in de bus, waarop een van hen is gestoken in zijn hand.

De chauffeur waarschuwde de politie. De dader wist de bus uit te vluchten en is spoorloos. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van de steekpartij.