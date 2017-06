Politie vist dronken brokkenpiloot uit de bosjes

Blaastest van de betrokken automobilist (Foto: Politie Delfshaven)

Een stomdronken automobilist is in Rotterdam-Delfshaven niet ver gekomen. Hij botste tegen twee auto's, rende weg en werd anderhalf uur later in de struiken gevonden. De Pool bleek zes keer zoveel gedronken te hebben als mag.

De 35-jarige automobilist viel nogal op toen hij rond 18.30 uur wegreed in de Hulkstraat. Hij knalde gelijk tegen een andere auto. In plaats van te stoppen reed hij de hoek om naar de Brigantijnstraat. Daar botste hij tegen een andere auto die weer tegen een boom schoof. Niemand raakte daarbij gewond. De omstanders waren de Pool gevolgd. Ze zagen hoe de man zijn auto verliet en wegvluchtte. De politie zette een hongengeleider en een helikopter in om de voortvluchtige brokkenpiloot te zoeken. Een passerende bestuurder van een politietakelwagen die in de buurt was, zag de man in de bosjes zitten en sloeg alarm. Daarop kon de Pool worden gearresteerd. Hij blies 1350 ug/l, dat is ruim zes keer zoveel als de wettelijk toegestane limiet van 220 ug/l. De man zit vast.