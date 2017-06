Kür op muziek en landenwedstrijd prooi voor Amerika

Laura Graves uit de Verenigde Staten heeft zaterdag met het paard Verdades op het CHIO Rotterdam de kür op muziek gewonnen. De jury beoordeelde haar score met 80.980%. Amerika won de overkoepelende landenwedstrijd van de Nations Cup.

Hans Peter Minderhoud eindigde met Glock's Johnson TN N.O.P. in het Kralingse Bos op de tweede plaats met een score van 78.890%. De derde plaats was voor Jorinde Verwimp uit België met het paard Tiamo. Zij behaalden een score van 77.560%.

Landenwedstrijd

Graves kon twee feestjes vieren, want zij won met de Verenigde Staten ook nog eens de landenwedstrijd. Zweden werd tweede. Duitsland maakte met een derde plaats het podium compleet. Nederland eindigde als laatste. Dat had vooral te maken met het uitvallen van het paard Cennin, eerder vandaag . Daarom was het Nederlandse team al uitgeschakeld in de landenwedstrijd.

Morgen besteedt RTV Rijnmond ook aandacht aan het CHIO. Om 14:00 uur start de radio-uitzending. Rond de klok van 14:30 uur start de televisie-uitzending. De laatste dag van het CHIO zal in het teken staan van de springwedstrijden.