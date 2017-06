Voorbijganger vindt dode in Rozenburg

Politie Rotterdam Fotografie Roald Sekeris

In Rozenburg is zondagochtend in het water langs de Molenweg het lichaam van een dode man gevonden.

Een voorbijganger zag rond zeven uur 's ochtends dat er iemand in het water dreef en belde de hulpdiensten. Een traumahelikopter ging onderweg naar Rozenburg, maar de man bleek al te zijn overleden. Het is niet bekend wie de man is en wat er is gebeurd. De politie doet onderzoek.