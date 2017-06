Voorbijganger vindt dode Rozenburger (70) in water

Rozenburg

De dode man, die zondagochtend in het water langs de Molenweg in Rozenburg werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie na onderzoek. Of er sprake is van een noodlottig ongeval of suïcide is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer is een 70-jarige inwoner van Rozenburg. Een voorbijganger zag zijn lichaam rond 07.00 uur drijven en belde de hulpdiensten. De man bleek al te zijn overleden.