Ontploffing en grote brand in Oude Noorden van Rotterdam

Foto: Sanne Teijn

In de Jacob Catsstraat in het Oude Noorden van Rotterdam is zondagochtend rond 11.15 uur een ontploffing geweest. Daarna is een grote brand ontstaan, waarbij veel rook vrijkomt.

De brand woedt in een loodgietersbedrijf MacLean. De brandweer is ter plekke om het vuur te bestrijden. Mensen uit omliggende huizen zijn uit hun woning gehaald.