VIDEO: Ontploffing en grote brand in Rotterdam-Oude Noorden

Foto: Sanne Teijn Foto: Eduard van Dort Foto: Eduard van Dort Foto: Eduard van Dort

In de Jacob Catsstraat in het Oude Noorden van Rotterdam is zondagochtend rond 11.10 uur een ontploffing geweest. Daarna is een grote brand ontstaan, waarbij veel rook is vrijgekomen.

De brand woedde in loodgietersbedrijf Mac-Lean. Buurtbewoners zeggen dat ze voorafgaand aan de brand twee knallen hebben gehoord. Mensen uit omliggende panden zijn uit hun huizen gehaald. Rond 12.15 uur had de brandweer het vuur onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De schade aan het pand is volgens de brandweer aanzienlijk, vooral aan de achterkant. Er wordt gekeken of er sprake is van instortingsgevaar. Experts checken de ontruimde panden op de aanwezigheid van koolmonoxide. Getroffen bewoners kunnen met vragen terecht in de Evangelische Kerk op de Noordsingel. Daar staan medewerkers van de brandweer hen te woord.