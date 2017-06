Bo Bendsneyder zonder motor over finish TT

Bo Bendsneyder is er niet in geslaagd om in de klasse Moto3 een klassering te rijden op de TT van Assen. Lang zag het er voor de Rotterdammer naar uit dat hij hoog zou eindigen, maar vlak voor de finish ging de jeugdige coureur onderuit en volgde een diskwalificatie.

Vooraf werd Bendsneyder nog getipt als een van de kanshebbers om Hans Spaan, winnaar in 1989, op te volgen. Zaterdag maakte hij namelijk nog indruk door op het regenachtige parcours een tweede startplek te veroveren. Zondag zette hij die goede prestatie in eerste instantie nog door. De 18-jarige coureur reed agressief naar de koppositie in de vijfde ronde. Hij moest echter snel zijn meerdere erkennen in de Honda's van Jorge Martin, Joan Mir en Fenati. Door een stuurfout viel hij vervolgens zelfs terug tot de achtste plek om daarna nog een ultieme poging te doen om een goede klassering te rijden. Het mocht echter niet baten omdat Bendsneyder vlak voor de finish het contact met zijn motor verloor en gediskwalificeerd werd.