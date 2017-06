CHIO 2017: Grote Prijs van Rotterdam live op TV Rijnmond

De Longines Grand Prix Port of Rotterdam is zondagmiddag live te zien op TV Rijnmond. De afsluitende springwedstrijd bij het paardensportevenement CHIO 2017 is vanaf 14:30 uur te volgen.

Dit is de belangrijkste individuele rubriek voor springruiters. Deze wedstrijd is van de allerzwaarste categorie en met € 200.000 aan prijzengeld is het een wedstrijd waar de allerbeste combinaties ter wereld graag aan meedoen.

Het publiek in het Kralingse Bos hoopt vooral op wat Nederlands succes, want de laatste keer dat een Nederlander dit onderdeel won was in 2012. Toen was Marc Houtzager met Sterrehof's Tamino de beste.