KHNS-directeur Plandsoen trots op CHIO

Het Concours Hippique International Officiel, kortweg CHIO, nadert zijn einde. In het Kralingse Bos toonden ruiters vanaf donderdag tot en met zaterdag al hun kunsten en vandaag wordt het evenement afgesloten. Directeur van het KHNS, Rens Plandsoen, is trots dat dit evenement in Nederland kan plaatsvinden. "Het is een voorbeeld voor heel de wereld."

De samenwerking van het KHNS en het CHIO, betekent voor Plandsoen vooral dat er samen voor wordt gezorgd dat de sport op de kaart gezet wordt. "Natuurlijk faciliteren en registreren we de sport, maar we zorgen er ook voor dat sportwedstrijden gehouden kunnen worden", zegt Plandsoen tegenover RTV Rijnmond.

Tijdens het CHIO is er behalve topsport ook aandacht voor breedtesport en de jeugd. "Het was leuk om te zien dat tussen de wedstrijden door de kinderen op de pony's rijden en dat het publiek razend enthousiast werd. Dat samenspel tussen top- en breedtesport en dat het voor het publiek een leuk evenement is en dus de tribunes vol zitten, is belangrijk voor ons allemaal."

Paard in de maatschappij

De doelstellingen van het KHNS zijn volgens de directeur breder dan alleen nieuwe paardrijders trekken. "We willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen laten paardrijden of betrokken laten zijn bij de sport, dat is goed voor het CHIO en het KHNS. Maar wat wij ook belangrijk vinden is dat we samen de positieve rol van het paard in de maatschappij laten zien. Door het paard te verbinden door middel van sport kun je verbindingen maken met kinderen uit achterstandswijken of je kan jongeren enthousiasmeren om werkzaam te zijn in de sport."