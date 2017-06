Zwemmer Van der Weijden komt later aan in Rotterdam

Zwemmer heeft last van tegenwind

Zwemmer Maarten van der Weijden komt zondagmiddag later aan in Rotterdam. Hij zou om 15.00 uur arriveren, maar door tegenwind en stroming is de aankomst vertraagd.

De Olympisch kampioen openwaterzwemmen van 2008 is bezig met een zwemtocht vanuit Amsterdam. Hij heeft dag en nacht gezwommen. Van der Weijden - zelf genezen van leukemie - is te water gegaan voor Like2Swim. Hij zamelt zo geld in voor de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. . Het is niet bekend hoe laat Van der Weijden nu in de Entrepothaven aankomt.