Zwemmer Van der Weijden stapt aan wal in Rotterdam

Het laatste stuk was zwaar door tegenwind en sterke stroming

Zwemmer Maarten van der Weijden is aangekomen in Rotterdam. Voor de kade van Feijenoord stapte hij aan wal om daarna met een bootje door te varen naar de Entrepothaven. Daar ging hij weer even te water om officieel te finishen.

Het laatste deel van zijn zwemtocht tussen Amsterdam en Rotterdam had Van der Weijden veel last van tegenwind en een sterkte stroming. Daardoor kwam hij drie uur later aan dan de bedoeling was. Van der Weijden startte zaterdagavond om 19.00 uur op het Amsterdamse IJ en heeft vrijwel permanent doorgezwommen. Alleen bij sluizen moest hij even de kant op. De sportman - zelf genezen van leukemie - ging te water voor Like2Swim. Hij zamelt op die manier geld in voor de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. .