Bischop: 'Vraagtekens bij Diks als opvolger Karsdorp'

Rondom Feyenoord is het de afgelopen tijd niet stil geweest. Eljero Elia en Warner Hahn vertrokken uit Rotterdam-Zuid en oude bekende Jean-Paul Boëtius werd aangetrokken. Doordat Rick Karsdorp komende week waarschijnlijk naar AS Roma vertrekt, moet er nu gezocht worden naar een nieuwe rechter vleugelverdediger. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop bespreekt met Dennis van Eersel wie de eventuele opvolger van Karsdorp zou kunnen worden en of het aantrekken van Boëtius een goede keuze is.

Morgen wordt Boëtius gepresenteerd in De Kuip. "Het heeft nog even geduurd, maar eigenlijk wist iedereen dat het wel rond zou komen", zegt Bischop tegenover RTV Rijnmond.

Goede zaak

"FC Basel wilde graag van hem af, hij wilde niks liever dan terug naar Feyenoord en Feyenoord zocht een vervanger voor Elia. Kortom: één en één is twee. En uiteindelijk is het dus toch nog vroeg in deze transferperiode rond gekomen.

Ik vind het wel een goede zaak. Hij is pas 23 jaar, dat vergeten veel mensen. Hij heeft het in zijn eerste fase erg goed gedaan bij Feyenoord, hij heeft vervolgens zoals meerdere spelers wel de bekende terugslag gekregen terwijl hij een trainer had die het niet echt in hem zag zitten (Fred Rutten, red.). Hij koos op zijn positie eigenlijk altijd voor Manu terwijl zo'n speler als Boëtius juist vertrouwen nodig heeft.

Bij FC Basel is zijn avontuur vervolgens wel echt mislukt. Maar als je de selectie bekijkt van Basel, dan zie je dat ze heel veel spelers hebben. Die hebben toen gewoon het gokje gewaagd om hem te halen voor een relatief klein bedrag. Ze hebben vervolgens heel snel gedacht: dit is het niet. Ik moet ook zeggen dat ze heel anders spelen. Ze spelen niet echt met buitenspelers, dus dan denk je: waarom haal je dan zo'n Boëtius? Het afgelopen jaar hebben we wel gezien dat hij bij Genk opfleurde, dus als Van Bronckhorst hem kan raken dan denk ik dat het best wel eens een goede keuze kan zijn."

Opvolger Karsdorp

Feyenoord zal verder pas gaan investeren als Rick Karsdorp verkocht is. "Rick Karsdorp gaat de club verlaten, dat gaat deze week rond komen. AS Roma is zo goed als rond met hem en eigenlijk ook al rond met Feyenoord; het gaat nog om kleine details. De verwachting is dat dat maandag of dinsdag wordt afgerond. Dan is Karsdorp weg en heeft Feyenoord extra miljoenen. Daarnaast heeft het ook de Champions League-miljoenen, maar het moet wel creatief zijn en niet zomaar met miljoenen gaan smijten zoals ze dat in het verleden hebben gedaan. Maar ze zullen nu wel langzamerhand het bod op Sofyan Amrabat gaan verhogen.

Daarnaast moeten ze ook op zoek naar een nieuwe rechtsback. Niet dat er geen vertrouwen is in Nieuwkoop, maar je hebt sowieso een back-up nodig, buiten het feit dat Feyenoord in Nieuwkoop meer een middenvelder ziet. Daarom heeft Feyenoord zich gemeld bij Fiorentina voor Kevin Diks.

Er gingen ook geruchten dat Feyenoord bezig zou zijn met Giovanni Troupée, waarvan ik weet dat ze die inderdaad lang hebben gevolgd. Alleen heeft hij onlangs zijn contract verlengd tot de zomer van 2021. Als Utrecht nu al zoveel geld vraagt voor Amrabat, dan willen ze natuurlijk ook de hoofdprijs voor Troupée en kan hij die stap wel aan? En dat geldt eigenlijk ook voor Diks. Hij is mislukt bij Fiorentina en toen hij werd verhuurd aan Vitesse, stond hij er ook niet altijd in. In de bekerfinale speelde bijvoorbeeld Kelvin Leerdam op zijn plek. Dus daar heb je dan ook je vraagtekens bij of hij kan aanhaken bij het Feyenoord-niveau."