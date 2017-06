Voormalig korpschef Bouman in Amerikaans ziekenhuis na hartinfarct

Gerard Bouman, voormalig korpschef van de Nationale Politie, is getroffen door een hartinfarct. Dat gebeurde tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Bouman (64) ligt in een Amerikaans ziekenhuis.

Bouman werd in 1952 geboren in Rhoon. Op 17-jarige leeftijd begon hij zijn politiecarrière bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam.

In de avonduren studeerde hij rechten en in 1978 maakte hij de overstap naar het Openbaar Ministerie. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg. Later was hij dat ook in Den Haag.

In 2003 volgde hij Jan Wiarda op als korpschef van de politie Haaglanden. Vier jaar later werd hij hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Begin 2011 kwam Bouman opnieuw terug naar de politie. Nu voor een megaklus: de vorming van de Nationale Politie.

Het samenvoegen van 25 korpsen en de KLPD tot een organisatie met tien politieregio's ging - op z'n zachtst gezegd - niet van een leien dakje. De operatie duurde twee keer zo lang als verwacht en kostte ook twee keer zoveel geld.

Bouman stapte om die reden veel eerder op dan was gepland. In februari 2016 gooide de man - die vanwege zijn dominantie in de wandelgangen ook wel 'de kleine Poetin werd genoemd - de handdoek in de ring.



Dure diners

Bij het optuigen van de Nationale Politie raakte hij ook in opspraak door de geldverkwisting van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Die zou onder leiding van oud-voorzitter Frank Giltay bergen geld hebben uit gegeven aan diners, feesten en snoepreisjes.

Gerard Bouman zou dat oogluikend hebben toegestaan om zich te verzekeren van de loyaliteit van de COR.

Komende dinsdag komen de conclusies naar buiten van een onderzoek naar de misstanden van de ondernemingsraad. Ook de rol van Bouman is daarin tegen het licht gehouden.

De voormalige korpschef schortte in maart dit jaar zijn medewerking aan het onderzoek op. Hij verweet een van de leden van de onderzoekscommissie vooringenomen te zijn.