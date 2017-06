Bij een val van de Spijkenisserbrug is zondagmiddag een dode gevallen. Het slachtoffer kwam op een pijler terecht.

Een voorbijganger zag het lichaam van de man liggen en belde de politie. Die onderzoekt of het om een bewuste sprong gaat of om een ongeluk.

Vanwege het onderzoek is de Spijkenisserbrug afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding ingesteld. De weg is naar verwachting rond 19.15 uur weer open.