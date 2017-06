Chantal Blaak: 'Seizoen kan niet meer stuk'

Chantal Blaak is zaterdag in het Gelderse Montferland Nederlands kampioen op de weg bij de vrouwen geworden. De wielrenster uit Zuidland is enorm trots op haar prestatie. Haar seizoen kan naar eigen zeggen niet meer stuk.

Blaak haalde eerder het podium op het NK met een tweede en een derde plaats. De 27-jarige wielrenster pakte voor de eerste keer de Nederlandse titel. "Ik ben nog steeds aan het nagenieten. Dit is misschien wel de mooiste overwinning uit mijn carrière", zegt ze tegenover RTV Rijnmond.

"Ik heb al veel mooie wedstrijden gewonnen en als dat zo bekroond mag worden met een Nederlandse titel, waardoor je een heel jaar lang de rood-wit-blauwe-trui mag dragen; dat is gewoon heel gaaf."

Spanning

De koers begon voor Blaak meteen al goed. "Ik reed met een klein groepje al vrij snel weg en we dachten van: we zien wel. We hadden met de ploeg maar drie rensters dus het moest overal wel meezitten. Ik kwam voorop en pas twee rondes voor het einde toen ben ik aan de finale gaan denken. Toen hadden we nog best een grote voorsprong, maar in de finale kwam het peloton nog heel dichtbij. Het was nog spannend of we nog weg zouden blijven en toen heb ik geen risico's genomen en ben ik uit het groepje van drie weggereden."

Blaak heeft niet al teveel tijd om na te genieten. "Ik moet eigenlijk meteen weer door. Ik ga volgende week naar de Giro en daar kijk ik heel erg naar uit. Daar rij ik helemaal in dienst van anderen, dus dat is heel leuk. Het is gaaf om mijn trui te kunnen showen en voor mijn ploeggenoten op kop te sleuren. Daarna ga ik richting het EK en WK en tussendoor zijn er ook een aantal mooie worldtour-wedstrijden. Maar eerlijk gezegd kan mijn seizoen niet meer stuk."