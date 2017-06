Zweedse ruiter Fredricson winnaar Grote Prijs op CHIO

Peder Fredricson heeft met zijn paard H&M All In de Grote Prijs van Rotterdam gewonnen op het CHIO van Rotterdam. In de barrage zette de Zweed zonder fouten een tijd neer van 40.15 seconden. De Ier Cian O'Connor werd tweede. Op Good Luck legde hij het parcours af in een tijd van 40.46 seconden.

Nederlander Marc Houtzager completeerde met Sterrehof's Calimero het podium door foutloos een tijd neer te zetten van 40.59 seconden. Hij strijkt daarmee 30.000 euro op. De andere Nederlandse deelnemer, Harrie Smolders, werd vijfde. Met Don VHP Z kwam hij zonder fouten niet verder dan een tijd van 42.22. Hij kan een bedrag van 14.000 euro tegemoet zien. Winnaar Fredricson won een som van 50.000 euro.